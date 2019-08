Um Méindeg hate sech nees dausende vun Demonstranten an de Stroosse vun Hongkong afonnt, fir demokratesch Reformen ze fuerderen.

No weidere gewalttätege Konfrontatiounen tëscht der Police an den Demonstranten zu Hongkong huet déi chinesesch Regierung elo schaarf Warnungen un d'Protestbeweegung geriicht. Vum Yang Guang, dem Spriecher vun dem chinesesche Staatsrot heescht et, d'Demonstrante sollen net mat dem Feier spillen, soss géife si doran ëmkommen.

Donieft huet de Yang betount, datt d'Protestbeweegung déi enorm Kraaft vun der Zentralregierung net ënnerschätze soll. Grond fir dës Warnunge waren op en Neits Protester an de Stroosse vun Hongkong, déi zu massiven Aschränkungen am Verkéier vun der Finanzmetropol geféiert hunn.

Zanter méi wéi zwee Méint ginn d'Leit zu Hongkong op d'Stroossen. D'Demonstrante fuerderen, nieft dem Récktrëtt vun der China-noer Hongkonger Regierungscheffin Carrie Lam och demokratesch Reformen a protestéiere weider géint de klammenden Afloss vu Peking op Hongkong.