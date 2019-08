Zu Köln gouf e Mann, dee blann ass, zesummegeschloen an e krut de Portmonni geklaut.

Dat Ganzt ass an der Nuecht am Zentrum vun der Stad op engem Trams-Arrêt geschitt. D'Affer gouf mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen a gouf liicht verwonnt. D'Police sicht an deem Kontext no Zeien.