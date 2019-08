Ëmmer méi Leit stierwen um Dengue-Féiwer. Op de Philippinnen huet d'Regierung wéinst dem Dengue-Féiwer den Noutstand ausgeruff.

Fir dëst Joer ass d'Zuel vun den Doudesaffer op iwwer 600 geklommen.

Besonnesch schlëmm ass d'Situatioun ronderëm d'Haaptstad Manila. De Virus gëtt vu Moustiquen iwwerdroen.

Der Weltgesondheetsorganisatioun no huet d'Dengue-Féiwer sech an de leschte Joren dramatesch ausgebreet, virun allem an asiateschen a latäinamerikanesche Länner.