Den Ebola-Virus ass a bléift een akute Problem. Zanter engem Joer muss d' Regierung vun der Demokratescher Republik Kongo mat de Konsequenze kämpfen. D’UNICEF schwätzt bei der aktueller Situatioun an der Provënz Nord-Kivu vun enger medezinescher Urgence.

AUDIO: Ebola-Virus / Kongo - Reportage Dana Conrardy

De Bilan ass fatal: Am ganze sinn 2687 Fäll vun Ebola confirméiert. Dovunner sinn 1622 Patiente gestuerwen. Domadder ass et déi zweet schlëmmsten Ebola-Epidemie op der Welt.

Och ee Joer nodeems den Ebola-Virus ausgebrach war kréien d'Autoritéiten am Kongo an och d' Hëllefer d'Kris net ënner Kontroll. Zemools d' Provënz Nord-Kivu huet scho staark ënnert der Epidemie gelidden. D'Provënz huet 6,6 Milliounen Awunner an d'Haaptstad ass Goma.

De Risiko, dass sech de Virus op Nopeschlänner, wéi ënner anerem Uganda, ausbreet ass ëmmer nach héich. Dowéinst huet UNICEF een Appell gemaach fir Suen ze sammelen. Mat deene Fonge sollen d' hygienesch Moyene verbessert ginn an virun allem déi néideg medezinesch Traitementer finanzéiert ginn.