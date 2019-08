Den US President Donald Trump a seng Fra Melania ginn um Mëttwoch zu Dayton am Bundesstaat Ohio an zu El Paso am Texas erwaart.

Et sinn dat déi zwou Plazen op deenen de Weekend zwee Männer iwwer 30 Mënschen erschoss haten. Zu El Paso un der Grenz mat Mexiko hat den Täter e Samschdeg an engem Akafszenter ronderëm sech geschoss. Am ganze koumen 22 Persounen ëm d'Liewen. D'Enquêteuren gi vun engem rassisteschen Hannergrond aus. An der Nuecht op e Sonndeg hat zu Dayton ee weideren Täter néng Mënschen ëmbruecht. D'Motiv vun dem 24 Joer ale Mann ass nach onkloer. Wéi et iwwerdeems vum FBI heescht, wier den Täter vun Dayton u gewalttätegen Ideologien intresséiert gewiescht. Dat hätten d'Enquêtë vu bis elo erginn, sou een Agent vum FBI. Detailer, ëm wéi eng Ideologien et sech konkret handelt, huet hie keng ginn. Wéi et heescht, géifen et bis ewell awer keng Indice ginn, dass den Täter aus rassisteschen Motiver gehandelt hätt.