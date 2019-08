Nordkoreanesch Hacker hunn no Informatioune vun Experte vun de Vereenten Natiounen duerch Attacken am Internet Montanten a Milliardenhéicht geklaut.

Wéi et an engem Rapport vun onofhängegen Experten heescht, géife vill Spezialisten ënnert der Leedung vum nordkoreanesche Geheimdéngscht schaffen a sou Sue fir d'Massevernichtungsprogrammer ergauneren. De Gesamtmontant gëtt op bis zu 2 Milliarden Dollar geschat. Et ass allerdéngs net gewosst, vu wéi engem Zäitraum d'Experten ausginn.

Rakéitentester



Den nordkoreanesche Staatschef Kim Jong Un huet de rezente Rakéitentest als eng Warnung u Südkorea an d'USA bezeechent. Dës Militäraktioun sollt fir des zwee Länner, déi zanter Uganks der Woch gemeinsam Militärmanöver duerchzéien, eng adaptéiert Warnung sinn, gëtt de Kim vun der staatlecher Noriichtenagence zitéiert. En Dënschdeg hat Nordkorea op en neits Tester gemaach an zwou Mëttelstreckerakéiten an d'Japanescht Mier ofgeschoss. Et war dee véierte Rakéitentest bannent de leschten zwou Wochen.