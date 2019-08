Experte vum amerikanesche Verdeedegungsministère warne virdrun, dass d'Dschihadistemiliz vum sougenannten Islamesche Staat nees u Stäerkt gewënnt.

Nodeems sech déi amerikanesch Arméi aus Syrien zeréck gezunn huet, géif d'Miliz dovu profitéieren, dass déi lokal Arméi nees geschwächt ass. Dat geet aus engem Pentagon-Rapport ervir. Den US Militär hätt sech zeréckgezunn, obwuel déi syresch Demokratesch Kräften, déi vun den USA ënnerstëtzt goufen, däitlech kloer gemaach hätten, dass si méi Training an Equipementer fir Anti-Terror-Mesure bräichten. Den US President Trump hat d'lescht Joer annoncéiert, dass een den IS eliminéiert hätt an doropshin den Uerder ginn, dass déi amerikanesch Zaldoten aus dem Biergerkrichsland géifen ofgezu ginn. Dëse Schrëtt gouf international, awer och an den USA selwer als verfréit kritiséiert.