Police zu Roum kämpft géint Massentourismus. Et däerf ee sech net am Buer ofkillen, net torse nu duerch d'Stad lafen an net op der spuenescher Trap sëtzen.

D'Police huet en Dënschdeg d'Leit , déi sech op den Träppleken aus Marmer, am historeschen Zentrum vun der italienescher Haaptstad, wollten ausrouen, mat Päife verdriwwen. De Gemengerot vu Roum hat am Summer en Dekret ugeholl, dat et verbitt, sech op dëst Monument ze sëtzen. Wann een et trotzdeem mécht, riskéiert ee Strofe vu bis zu 400 Euro.

Et ass och well verbueden sech am Buer ofzekillen oder torse nu duerch Roum ze trëppelen. Dat alles si Verstéiss, déi deene Responsabele vu Roum een Dar am Ae sinn. Roum wëll domat d'Auswierkunge vum Massentourismus ënner Kontroll kréien.