D'Bläi-Kontaminatioun ronderëm d'Kathedral vun Notre-Dame zu Paräis, mécht de Gemengeresponsabelen, nom grousse Feier Mëtt Abrëll, weider Kappzerbrieches.

Organisatiounen a Gewerkschafte haten Uganks der Woch eng Zort Klack ronderëm d'Kathedral gefuerdert, déi soll verhënneren, dass sech d'Kontaminatioun weider ausbreet.

D'Kanner aus de Schoulen aus der Noperschaft gi weiderhin ënnersicht. Bis ewell goufen 175 Depistagen duerchgefouert. An 18 Fäll gouf de Seuil depasséiert. Donieft si weider Botzaarbechten an de Schoulen am gaangen. Virun allem an der Daachkonstruktioun vun der Kierch an op den Tierm war vill Bléi verschafft. Iwwer 400 Tonnen dovu si wärend dem Feier de 15. Abrëll geschmolt an am Ëmkrees vun der Kathedral a Form vu Stëbs erof gefall.