Matte wärend dem Handelssträit tëscht den USA a China, hu 46 Länner eng UN-Konventioun ënnerschriwwen, fir kommerziell Konflikter ze léisen.

D'USA a China hunn och als éischt Länner hir Ënnerschrëft drënner gesat.

D'EU muss nach decidéieren, ob se als Ganzt matmécht oder ob d'Memberlänner eenzel ënnerschreiwen. Zil vun dësem Accord ass et, grenziwwerschreidend Konflikter an Zukunft duerch Mediatioun ze léisen. Dat geet an der Reegel méi séier a kascht manner wéi opwänneg Prozesser oder soss Prozeduren. Bis ewell war dat awer juristesch schwéier duerchzesetzen. Dat soll mat Hëllef vun dëser Konventioun elo méi einfach ginn. Experten hunn allerdéngs hier Zweiwel, dass dat och geléngt. De Vize-UN-Generalsekretär Stephen Mathias huet d'Ofkommes als eng innovativ Konventioun bezeechent, fir eng friddlech Léisung vu Streidereien.