Wéi de brasilianeschen Institut fir Weltraumfuerschung bekannt ginn huet, war am Juli d'Fläch vum zerstéierte Bësch bal 4 mol méi héich wéi am Juli 2018.

Dat confirméiere Satellittebiller iwwert de brasilianeschen Amazonasbësch, deen als "Long vun der Äerd" bezeechent gëtt an eng onverzichtbar Roll fir de globale Klimaschutz duerstellt.

Dem Institut no goufen am Juli an dem südamerikanesche Land am ganzen 2.254 Quadratkilometer Bësch ofgeholzt. Am Juli 2018 waren et nach 596,6 Quadratkilometer. Dat entsprécht enger Hausse vun 278 Prozent.

De brasilianesche President Jair Bolsonaro huet allerdéngs seng Zweiwel, dass de Mënsch um Klimawandel Schold ass, an ass ee Frënd vun der Agrarindustrie. Mat senger Politik favoriséiert hien den illegalen Ofbau vum Reebësch.

Monokulturen, wéi den Ubau vu Soja oder d'Zuucht vu Ranner gëtt zu Laaschte vun ëmweltfrëndleche Familljebetriber gefërdert. De Bolsonaro hat viru kuerzem den Direkter vum brasilianeschen Institut fir Weltraumfuerschung entlooss. Hie geheit him fir falsch Zuelen iwwert den Zoustand vum Reebësch publizéiert ze hunn.