Op d'mannst 95 Blesséierter goufen et e Mëttwoch de Moien duerch eng Explosioun vun enger Autosbomm an der afghanescher Haaptstad Kabul.

Bei deene Blesséierte soll et sech an der Haaptsaach ëm Zivilisten handelen. Ënnert den Affer wieren och Kanner, sou ee Spriecher vum Gesondheetsministère. Den Auto mat de Sprengsätz soll virun engem Policebüro am Weste vun der Stad explodéiert sinn. Déi radikalislamesch Taliban hunn d'Dot revendiquéiert.