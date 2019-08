De Weltklimarot IPCC ass den Ament zu Genève beieneen. D'Thema ass dobäi eise Buedem, a wéi mer den Ament mat ëm ëmginn.

Zu enger Zäit wou d’Mënschen et sech am mannsten erlabe kéinten, géife mer fruchtbare Buedem an eis biologesch Diversitéit ëmmer méi séier verléieren, sot d’Inger Andersen, d’Cheffin vum Ëmweltprogramm vun der UNO.

De groussen Defi wier et, d’Landflächen esou unzepassen, dass se de Klimawandel iwwerstinn, an d’Produktioun vu Geméis an Uebst nohalteg geséchert ass.

Dat kléngt einfach, wier awer mat de gréissten Defi deem sech d’Mënschheet den Ament géintiwwer gesäit. Bei de Klimawandel kéimen nämlech och d'Iessgewunnechten vun de Leit derbäi, déi de Problem nach géife vergréisseren, heescht et vu Genève.