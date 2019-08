Duerch déi extrem Hëtzt an de leschte Méint ass an der Schwäiz bal 1 Kubikkilometer Äis a Schnéi geschmolt.

D'Schwäizer Gletscher, mä och déi an anere Géigenden, zum Beispill am Frankräich, schmëlze sou séier wéi nach ni.

AUDIO: Gletscher schmëlzen: Reportage vum Dana Conrardy

Wéinst der Hëtzt ginn déi Schwäizer Gletscher an engem Rekordtempo ëmmer méi kleng. Gletscherspezialisten no schmëlzen déi Gletscher zwar schonn zanter der Mëtt vum 19ten Joerhonnert. E Beispill: Den Aletschgletscher, dat ass de gréisste Gletscher vun den Alpen, deen ass zanter 1870 ëm méi wéi 3 Kilometer méi kuerz ginn. De Verloscht ass awer an de leschte Joerzéngte staark geklommen. Zemools déi Rekordhëtzt elo am Juni a Juli huet déi Schwäizer Gletscher ferm un d'Schweesse bruecht. Bannent 14 Deeg gouf et e Verloscht vun 0,8 Milliarden Tonnen Äis a Schnéi.

Aner Géigende leiden och ënnert dëser extremer Hëtzt. Dat franséischt Summerschigebitt Tignes um Grande-Motte-Gletscher huet wéinst der Rekordhëtzt déck Problemer. D'Schifueren op dem Gletscher ass wéinst dem staarke Verloscht u Schnéi an Äis net méi méiglech. Déi Responsabel hunn de Gletscher vum 25. Juli bis op d'mannst Enn August zougemaach.