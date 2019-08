De Verbraucher, déi aner Säit vun der Manche, dréit bei engem EU-Austrëtt ouni "Deal" een Enkpass vun de Liewensmëttel aus der EU.

Dovunner huet de Branchëverband "Food and Drink Federation" e Mëttwoch gewarnt. Deemno kéint et fir Wochen, wann net Méint zu eeschthafte Stéierunge kommen, wann et dann zu engem No-Deal-Brexit komme sollt.

Weider heescht et, datt et net zu flächendeckende Liewensmëttel-Enkpäss komme wäert, mä et just eenzel Géigenden a Groussbritannien treffe kéint. Dëst géif domat zesummenhänken, wéi eng Camionen déi Säit der Manche op d'Stroosse gelooss géife ginn.

Fir dësem dach onkamëssen Ëmstänn aus dem Wee ze goen, wëllt den neie britesche Premier Boris Johnson d'EU am léifste mat engem Ofkommes verloossen, dat d'Bedingunge fir béid Parteie kläre géif. Donieft huet den "BoJo" Bréissel gewarnt, datt si och ouni Vertrag den 31. Oktober d'EU kéinte verloossen, wann d'EU de Britten net entgéintkomme géif.

Géif et esou antrieden, wéi de Branchëverband "Food and Drink Federation" et virausseet, géifen an der Zäit viru Chrëschtdag net just d'Rayone vun der frëscher Wuer eidel bleiwen, mä och aner Secteure wéi d'Restauratioun wiere betraff.