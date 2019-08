D'Fuerderung no engem Verbuet vu vollautomatesche Waffen huet den Donald Trump zeréck gewisen.

No de mäerderesche Schéissereien, de leschte Weekend zu El Paso an zu Dayton, mat iwwer 30 Doudegen, wiisst den Drock op den amerikanesche President Donald Trump d'Waffegesetzer ze verschäerfen. An deenen zwou Stied hu Politiker konkret Fuerderungen un de President formuléiert. Sou solle Persounen, déi an Zukunft Waffe wëlle kafen, strikt kontrolléiert a sougenannte vollautomatesch Waffe an den USA verbuede ginn. Den Donald Trump huet sech wärend senge Visitten zu El Paso an zu Dayton oppe gewisen fir Waffebesëtzer an Zukunft grëndlech ze iwwerpréiwen. A wéi engem Mooss, huet hien awer net gesot. D'Fuerderung no engem Verbuet vu vollautomatesche Waffen huet hien iwwerdeems zeréck gewisen. Sou eng Fuerderung géif keng Majoritéit zesummekréien, huet den Donald Trump betount.

Texas: Waffen elo och a Schoulen an a Kierchen erlaabt

An Texas schénge méi verschäerfte Waffegesetzer souwisou net a Fro ze kommen. Am Géigendeel, den amerikanesche Bundesstaat huet seng Bestëmmungen souguer nach méi labber gemaach an erlaabt Waffen zum Beispill a Schoulen an a Kierchen. Nach virun de Schéissereien de leschte Weekend gouf des nei Reegelung decidéiert. Si soll am September a Kraaft trieden, wéi CNN mellt. Deemno duerfen dann zum Beispill a Schoulen Leit eng Waffe mathuelen, a kënnen och am Auto leien, wann dësen um Parking vun der Schoul stationéiert ass. Allerdéngs duerf d'Waff net visibel sinn. Och a Kannerheemer duerfen vu September u Waffe gelagert sinn, allerdéngs op enger sécherer Plaz. Och Proprietären kënnen hire Locatairen net méi verbidde Waffen an hirer Wunneng ze hunn. Déi nei Reegelung betrëfft och Kierchen, Synagogen an aner Gotteshaiser. Bis ewell war op dëse Plazen am Texas verbuede Waffe bei sech ze hunn.



Zanter dem Ufank vum Joer goufen et an den USA schonn 250 Amokleef, am ganze koume schonn 8.700 Mënschen duerch Waffegewalt an den USA ëm d'Liewe.

Begleet vu Protester huet sech den Donald Trump zu El Paso annerhallef Stonn an engem Spidol opgehalen. Hei hat ee Mann de leschte Samschdeg an engem Akafszenter 22 Mënschen erschoss. D'Enquêteure gi vun engem rassisteschen Hannergrond aus. Den Donald Trump a seng Fra hu mat Blesséieren a Mataarbechter geschwat. Dono koumen si och mat Poliziste beieneen. Awunner aus der Stad un der Grenz mat Mexiko hu géint der Presidentekoppel hier Visitt protestéiert gehat. Si stounge mat Plakater um Bord vun de Stroossen op deene stoung, dass dem Trump säin Haass a Rassismus hei net wëllkomm wieren. Den Donald Trump an d'First Lady Melania waren do virdrun zu Dayton am Bundesstaat Ohio empfaange ginn, wou ee Mann leschte Weekend néng Mënschen erschoss hat. Och zu Dayton si vill Leit op d'Stroosse gaangen, fir géint dem US President seng Visitt ze demonstréieren. Den Donald Trump huet demonstrativ drop verzicht ëffentlech opzetrieden oder dee Quartier vun der Stad ze besichen, wou sech déi bluddeg Dot ofgespillt huet. Wéi et aus dem Wäissen Haus geheescht huet, sollten d'Affer am Virdergrond stoen. Och zu Dayton koum hie mat Blesséierten, Familljemembere vun den Affer, Polizisten a Secouriste fir Gespréicher beieneen.

Today we issue a travel warning calling for travelers & visitors to the United States to exercise extreme caution & have a contingency plan when travelling throughout the country. This is due to ongoin rampant gun violence in the United States. pic.twitter.com/eVVeMnAOOP — Amnesty International (@amnesty) August 7, 2019

No deene rezente Schéissereien an den USA, huet d'Mënscherechtsorganisatioun Amnesty International een Appell u Leit gemaach, déi wëllen an d'USA reesen, besonnesch gutt opzepassen. Wéinst der wäit verbreeter Waffegewalt an den USA sollten dës ëmmer ee Plang fir den Noutfall hunn, sou d'Organisatioun. Pistoulen a Gewierer wieren an den USA omnipräsent a kee wier viru Waffegewalt sécher. Dës Reesindicatioun ass een dach ongewéinleche Schrëtt fir Amnesty. Wéi et heescht, wéilt d'Organisatioun domat den USA ee Spigel virun d'Gesiicht halen.