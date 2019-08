An der Koalitioun wier an de leschte Méint eppes futti gaangen, sou den Inneminister a Chef vun der rietser Lega, Matteo Salvini, viru senge Sympathisanten

D'Koalitioun tëscht der Lega Nord an der populistescher Fënnef-Stäre-Beweegung ass am Senat komplett ënnerschiddlecher Meenung gewiescht. D'Stären haten eng Motioun agereecht fir ee Stopp vun dem geplangten Tracé tëscht Lyon an Turin an och dofir gestëmmt. D'Lega ass allerdéngs fir dëse Milliardeprojet dee vun der EU mat gedroe gëtt.