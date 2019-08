D'Rettungsschëff "Ocean Viking" vun den Hëllefsorganisatiounen SOS Méditerranée a Médecins sans frontières duerf net op Malta tanken.

Wéi et vun enger Spriecherin vun enger vun den ONG'en heescht, wier fir e Mëttwoch den Owend eng Auerzäit ofgemaach gewiescht, wou d'Ocean Viking hätt sollten a maltesesche Gewässer un enger Statioun opgetankt ginn. Déi maltesesch Autoritéiten hätten dunn awer via Funk matgedeelt, dass et dofir keng Autorisatioun géif ginn. Et géif elo no anere Léisunge gesicht ginn, heescht et vun SOS Méditerranée. Vu Malta gouf et dofir bis ewell keng Confirmatioun.

D'Rettungsschëff ass um Wee vu Marseille an d'Mëttelmier viru Libyen, fir do Migranten a Séinout ze retten. Et ass den éischten Asaz, deen di zwou Organisatioune mat dësem Schëff fueren. Bis d'lescht Joer waren d'ONG'en mat der "Aquarius" ënnerwee.



Een anert Rettungsschëff vun der spuenescher Hëllefsorganisatioun Proactiva, dat zanter sechs Deeg am Mëttelmier mat 121 Migranten u Bord ënnerwee ass, krut iwwerdeems refuséiert an engem Hafen op Malta unzeleeën. Och den italieneschen Inneminister Matteo Salvini huet der "Open Arms" verbueden an italienesch Gewässer ze fueren.

D'Organisatioun huet e Mëttwoch een dramateschen Appell un d'EU geriicht. Bis ewell hätt d'Schëff nach ëmmer keng Erlaabnis krut an engem europäeschen Hafen unzeleeën. D'EU-Staaten hätten domat d'Dignitéit vun de Leit u Bord net unerkannt. Et géif een dëst Europa mat senge feige Länner a senger eideler Politik net verstoen. Et sollt een hinnen endlech hëllefen, sou den Appell vun där spuenescher Organisatioun.

Carole Rackete schléisst "Comeback" net aus



Trotz deene verschäerfte Strofen fir d'Hëllefsorganisatiounen an Italien an den aktuellen Enquête géint hier Persoun, kann sech déi däitsch Kapitänin Carola Rackete virstellen, och an Zukunft am Mëttelmier Migranten ze retten. Wann nees eng Kéier ee Kapitän ausfält a keen do ass, dann op alle Fall, sot si e Mëttwoch den Owend an der Talkshow "Dunja Hayali", op d'Fro ob si nach eemol géif erausfueren.

E Méindeg hat déi italienesch Regierung Strofe vu bis zu 1 Millioun Euro decidéiert, wann ee Kapitän mat engem Schëff ouni Autorisatioun an italienesch Gewässer fiert. A sou Fäll kënnen d'Autoritéiten an Zukunft direkt ee Schëff saiséieren.

D'Carola Rackete war mam Rettungsschëff "Sea Watch 3", Enn Juni mat ronn 40 Migranten u Bord, onerlaabt an den Hafe vun der italienescher Insel Lampedusa era gefuer. Si gouf zu enger Geldstrof vun iwwer 160.000 Euro condamnéiert. Donieft gëtt nach ëmmer enquêtéiert, ob d'Fra ugeklot gëtt oder net. Bei enger Veruerteelung dreeën hier bis zu 10 Joer Prisong.

Der Carola Rackete mécht den Ament virun allem Gedanken, dass d'Sea Watch 3 an aner Rettungsschëffer vun ONG'en weider an italieneschen Häfe leien an net duerfen erausfueren, wärend weider Tragedien geschéien. Wat manner Schëffer do sinn, wat méi Leit stierwen, sou déi däitsch Kapitänin. Et wier dréngend néideg, dass Schëffer sech op de Wee Richtung Mëttelmier maachen.