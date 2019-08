D'Biewe mat enger Stäerkt vun ongeféier 6 op der Richterskala war op der ganzer Insel ze spieren.

Zu Taipeh ass an iwwer 1.300 Haiser de Stroum ausgefall. Héichhaiser hu gewackelt an d'Leit goufen aus dem Schlof gerappt. Den Epizenter vum Biewe louch an zéng Kilometer Déift virun der Nordostküst vun der Insel. Beim Doudesaffer handelt et sech ëm eng 60 Joer al Fra, déi vun engem Schaf erschloe gouf. Schonn am Abrëll hat et op Taiwan ee Biewe mat enger Stäerkt vu 6,1 op der Richterskala ginn. Deemools koume 17 Mënschen ëm d'Liewen.