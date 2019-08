Um Bréisseler Ring goufen et um Donneschdeg de Moie ferm Problemer am Trafic, nodeems e Foussgänger géint 5.30 ugestouss an déidlech blesséiert gouf.

Dëst op Héicht vun Anderlecht. E Gefier dat wollt auswäichen, ass an d’Leitplanken gaangen a krut e Potto vun engem Beschëlderungsbou ze paken, deen dunn op d’Autobunn gefall ass. Fir eng Zäit laang hat de Ring an deem Beräich misste komplett gespaart ginn, wat fir anstänneg Kniet am Trafic zu Bréissel gesuergt huet.