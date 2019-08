154 Milliounen Euro - esou vill huet den däitsche Verdeedegungsministère an den éischte 6 Méint vun dësem Joer fir extern Beroder ausginn.

Dat geet aus der Äntwert op eng parlamentarescher Fro vun der däitscher Lénkspartei ervir.

Am Verglach, bei alle 13 aneren Ministèren zu Berlin zesumme geholl, leien déi Käschten bei 178 Milliounen.

Aus dem Verdeedegungsministère, deen elo jo der Annegreth Kramp-Karrenbauer ënnerläit, heescht et, dass déi héich Zomme virun allem duerch grouss Defie bei der Digitaliséierung, an Investitiounen an d’Cybersécherheet vu Police a Bundeswehr, ze erkläre wieren.