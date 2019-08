Eng Raumsonde hat wéinst technesche Problemer eng Brochlandung um Mound. Winzeg Liewewiesen, déi do u Bord waren, sollen um Mound iwwerliewe kënnen.

Am Abrëll sollt déi israelesch Sonde "Beresheet" vun der "Arch Misson Foundation" um Mound landen. De But vun der Missioun ass d'mënschlecht Wëssen op sämtleche Plazen am Weltall ze verdeelen. Dowéinst waren dausende vu winzeg klenge Liewewiese mat u Bord. Déi sougenannte Waasserbierecher (op däitsch Bärtierchen oder Wasserbären) sollen nämlech theoretesch um Mound iwwerliewe kënnen.

E Waasserbierchen ënnert dem Mikroskop / © AFP

D'Landung vun der "Beresheet" war zwar gescheitert, an d'Weltraumsonde ass um Mound futti gaangen, mee d'Waasserbierecher sollen de Crash iwwerlieft kënnen hunn.

De Chef vun der Missioun, déi d'Sonde an de Weltraum geschéckt huet, seet: "Mir sinn der Meenung, dass d'Iwwerliewenschancë vun de Waasserbierecher immens héich sinn." Déi Déiercher hunn eng Gréisst vu manner wéi engem Milimeter, mee si kënne vill aushalen. Sou kënne si souwuel extrem Hëtzt wéi och Keelt iwwerstoen an iwwerliewe Joerzéngte laang ouni iessen ze mussen.

Hei eng Lëscht, déi weist wat déi Déiercher alles kënnen:

Et gëtt do awer een Hoken: Ier d'Sonde gestart ass, hunn d'Wëssenschaftler de Waasserbierecher d'Waasser entzunn, fir si an ee Rou-Zoustand ze bréngen. Dat heescht, fir erëm aktiv ze ginn, wuessen ze kënnen a fir sech fortzeplanzen, brauche si Waasser.

D'Waasserbierecher kéinten also vun de Konditiounen um Mound hier theoretesch op mannst eng Zäit iwwerliewen, mee d'Fuerscher mengen, dass eng Reanimatioun vun de mikroskopesch klenge Liewewiesen net méiglech ass.