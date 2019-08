Den Iran warnt d'Golfstaate virun enger Bedeelegung un der Schutzmissioun, déi d'USA plangen.

Déi Missioun géif am persesche Golf nëmmen zu méi Onsécherheet féieren. Virun allem eng eventuell Participatioun vun Israel hätt katastrophal Suitten, heescht et vun Teheran.



De Sträit tëscht dem Iran an den USA spëtzt sech zou. D'Sécherheetslag an der Strooss vun Hormus huet sech an de leschte Wochen däitlech verschlechtert.