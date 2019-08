Kuerz virum US-President senger geplangter Rees duerch Europa, hunn d'USA nees annoncéiert, een Deel vun den Truppen aus Däitschland wëllen ofzezéien.

Et wier eng Beleidegung ze erwaarden, dass den amerikanesche Steierzueler weiderhin fir iwwer 50.000 Amerikaner an Däitschland opkënnt, déi Däitsch dogéint hiren Handelsiwwerschoss fir national Zwecker asetzen. Dat sot den US-Ambassadeur an Däitschland, Richard Grenell géintiwwer der DPA.

Do virdrun hat déi amerikanesch Ambassadrice a Polen getwittert, dass Polen sengen Engagementer nokënnt a wéi erwaart zwee Prozent vu sengem BIP un d'NATO gëtt. Et géif een et deemno begréissen, wann déi amerikanesch Truppen aus Däitschland géifen a Polen kommen. Den Donald Trump hat sou een Transfert schonn am Juni wärend enger Visitt vum polnesche President Duda zu Washington an d'Diskussioun bruecht.

Däitschland ass dat Land an dem déi meeschten US-Truppen an Europa stationéiert sinn. Am ganze sinn et 35.000 Zaldoten. Dobäi komme 17.000 amerikanesch an 12.000 däitsch Zivilisten, déi vun den US-Truppe beschäftegt ginn.