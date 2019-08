Fir iwwer 2,5 Millioune Mosleme fänkt op dësem Freideg zu Mekka mam Hadsch, dee weltwäit gréisste Pèlerinage un.

Dat fënnef Deeg laang Evenement, an der saudiarabescher Stad, gehéiert zu deene fënnef Saile vum Islam. All gleewege Moslem, ob Mann oder Fra, dee gesond ass an et sech leeschte kann, soll op d'mannst eemol am Liewen un dëser Pilgerfaart deelhuelen. Hei defiléieren déi Gleeweg ronderëm de Kaaba, ee Gebai am Zentrum vun der Grousser Moschee, dat d'Form vun engem Wierfel huet. Si mussen eng ganz Rei Ritualer absolvéieren.

Fir kënnen op Mekka ze fueren, mussen sech déi Gleeweg op Waardelëschten androen. Aus all Land gëtt just eng bestëmmten Zuel vu Pilger ugeholl. An de leschten Dag si schonn iwwer 1,8 Millioune Moslemen op Mekka gereest. Trotz deene verschäerfte Spannungen an der Golfregioun, dierften awer och dëst Joer nees zéngdausende vu Gleeweger aus dem Iran um Hadsch deelhuelen.