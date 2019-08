No enger ronn zwee Joer laanger Zwangspaus, gëtt dëse Freideg op där spuenescher Vakanzeninsel nees ee bluddege Stéierkampf ofgehalen.

Déi lokal Autoritéite vu Palma hunn en Donneschdeg no enger Inspektioun vun der Arena definitiv gréng Luucht gi fir dëst ëmstriddent Evenement. Dëse Comeback huet op Mallorca an de leschten Deeg fir Protester vun Déiereschützer gesuergt. Et gouf awer och Begeeschterung.

D'Supporter vun der sougenannter "Corrida" fuerderen, dass de Stéierkampf als kulturelle Patrimoine nees definitiv agefouert gëtt. An der Arena zu Palma trieden um Freideg nees Toreroen a Stéieren an engem bluddege Kampf géinteneen un. D'Organisateuren hu scho virun Deeg drop higewisen, dass d'Entreeskaarten, déi tëscht 50 an 130 Euro leien, ganz séier géife fort goen. An D'Arena zu Palma passen iwwer 11.000 Spectateuren.

Den ëmstriddene Comeback gouf duerch dat spuenescht Verfassungsgeriicht méiglech. Enn 2018 haten d'Riichter zu Madrid verschidden Deeler vum Verbuet aus dem Joer 2017 gekippt. Annuléiert gouf deemools d'Verbuet Déieren ze blesséieren an dout ze maachen. D'Riichter hunn hir Decisioun deemools domat begrënnt, dass de Stéierkampf 2013 zum nationale Kulturierwe gouf a just de Staat kéint iwwert ee komplett Verbuet entscheeden. Di eenzel Regiounen duerfen deemno an eege Regie sou Decisiounen huelen.