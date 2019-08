No nëmme 14 Méint un der Muecht, steet déi populistesch Allianz aus Lega Nord a Fënnef-Stäre-Beweegung virum Aus.

Den Inneminister a Lega-Chef Matteo Salvini gesäit eegenen Aussoen no keng Zukunft méi fir des Regierungskoalitioun a fuerdert Neiwalen. De Premierminister Giuseppe Conte kéint sech elo der Vertrauensfro am Parlament stellen. De Salvini hätt vun him gefuerdert, direkt an d'Parlament ze goen an zouzeginn, dass et keng Majoritéit méi gëtt, heescht et an enger Deklaratioun vun de Rietspopulisten.

De Salvini huet e Vott vun der Fënnef-Stäre-Beweegung am Senat géint ee Bunn-Projet als Ursaach geholl, fir d'Koalitioun platzen ze loossen. D'Lega ënnerstëtzt dee geplangten Tracé.

Wéini dat italienescht Parlament beienee kënnt, ass nach net gewosst. D'Deputéiert sinn elo eréischt an d'Summervakanz gaangen. Déi 900 Parlamentarier wieren opgefuerdert ginn, sech d'nächst Woch am Parlament ze presentéieren, sou de Matteo Salvini. Hie gouf allerdéngs ganz séier vum Premier Conte a sengem Elan gebremst. Et wier net um Inneminister iwwert den Oflaf vun enger politescher Kris ze decidéieren, sou den Guiseppe Conte. Hien huet de Salvini opgefuerdert fir d'éischt emol dem Land an de Wieler ze erklären, firwat dass hien d'Koalitioun op eemol platze gelooss huet.

No engem Récktrëtt vum Conte géif de Ball beim President Sergio Mattarella leien. Éier dësen Neiwalen decidéiert, dierft hie fir d'éischt sondéieren, ob et nach eng aner Majoritéit am Parlament gëtt.