Wéinst de rezente Schéissereien huet d'Presidentin vum Representantenhaus, d'Demokratin Nancy Pelosi, eng ausseruerdentlech Sëtzung vum Senat gefuerdert.

Si huet den US President Trump schrëftlech dozou opgeruff, dofir ze suergen, dass de Senat aus der Summervakanz zeréck kënnt, fir iwwert eng Verschäerfung vum Waffegesetz ofzestëmmen.

D'Representantenhaus, dat vun den Demokraten dominéiert gëtt, hat schonn am Februar ee Gesetzprojet ugeholl, dee virgesäit, dass Leit déi Waffe kafen an Zukunft am Detail solle kontrolléiert ginn.