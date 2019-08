Am US Bundesstaat Kalifornien soll ee Mann véier Mënschen ëmbruecht an zwee schwéier blesséiert hunn.

No Donnéeë vun der Police wier deen 33 Joer ale Mann an e puer Wunnengen agebrach an hätt Geschäfter iwwerfall. Véier Männer wieren dobäi duerch Messerstéch ëm d'Liewe komm. Den Täter konnt eréischt no zwou Stonnen iwwerwältegt a festgeholl ginn. D'Police geet dovun aus, dass hie seng Affer net kannt huet.