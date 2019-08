Déi gréisst Demo soll no Informatioune vun den Organisateuren zu Bonn iwwer d'Bühn goen. Och zu Köln ginn eng sëlleche jonk Klimaaktivisten erwaart.

Nom grousse Summerkongress zu Dortmund ginn d'Aktioune vun dësem Freideg als Signal un d'Politik, am Kampf géint de Klimawandel keng Summerpaus ze maachen. Et kéint ee sech sou eng Paus net leeschten an dat misst däitlech gemaach ginn.

D'Fridays For Future Protester waren an d'Kritik geroden, well déi jonk Demonstranten dacks Freides d'Schoul geschwänzt hunn, fir fir d'Klima op d'Strooss ze goen. Kritiker haten hier Zweiwel, ob d'Protester och an der Vakanz géife weider goen.

Den nächsten internationale Protestdag ass fir den 20. September ugesat. Da ginn och hei am Land nees déi Jonk op d'Strooss fir ze protestéieren.