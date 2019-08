Gemeinsam eng nohalteg Klima-Strategie fir d'Zukunft ausschaffen - dorëms goung et beim Smile-For-Future-Sommet e Freidegmëtteg zu Lausanne an der Schwäiz.

An den leschte 5 Deeg gouf probéiert, den Zesummenhalt vun de jonken Aktivisten ze stäerken an d'Protester weider op internationalem Niveau ze koordinéieren. Ënnert de Jonke sinn och dräi Vertrieder vum Youth For Climate Lëtzebuerg op der Plaz. Dorënner och den Christophe Meres. Déi leescht Deeg zu Lausanne wiere ganz positiv gewiescht, heescht et aus der Schwäiz.

AUDIO: Smile for Future / Reportage Tim Morizet

„Mir haten e ganz produktiven Austausch a virun allem vill Diskussiounen. Mir hu vill iwwert eis Fuerderungen an eis Strategie geschwat. An och, wéi mer an Zukunft wëlle mat der Beweegung weidermaachen.“

Et gëtt awer net nëmmen ënnereneen diskutéiert. Ënnert de Gäscht sinn och Klima-Experten aus der ganzer Welt. A méi klénge Workshoppe goufen deen Ament ganz prezis Problemer analyséiert.

„Mir hu vill iwwert den ekonomesche System geschwat a wei e funktionéiert a firwat e schlecht fir eist Klima ass. Wéi een e verännere muss, fir datt mer Richtung Klima-Neutralitéit kommen. Wierklech flott an dëse Workshoppe ass awer wéi mer eis ënnereneen austauschen.“

Eng gutt Kommunikatioun wier an dësem Fall Essentiell an déi géif och klappen. Ma wéi och an der grousser Politik, wier et net ëmmer einfach et jiddereng Rescht ze maachen. Vill verschidde Meenunge géifen openeen Treffen. Mais d'Zill wier bei jiddwerengem dat nämlech.

„Natierlech si mer net ëmmer enger Meenung, wa 35 Länner matmaachen an dat ass och verständlech. An awer si mer alleguerte gëeenegt, well mer eis fir d'Klima asetzen. An och wa mer eis heiansdo net eens sinn, dann diskutéiere mer a schwätzen eis aus. An da fanne mer och en Kompromëss.“

De Klimawandel wier ganz kloer duerch eng Verännerung vun den alldeegleche Liewensstiler ze bremsen, huet et de Freidegmoien an der Ofschlossdeklaratioun no den offiziellen Treffe geheescht.

Ënner anerem fuerdert ee méi Transparenz vun de Gouvernementer en Vue vun de grénge Stroum-Initiativen. Méi Opklärungscampagnë vun de lokale Regierunge wiere vun héchster Wichtegkeet.

De Sommet kënnt e Freideg de Mëtteg mat enger grousser Protestaktioun op en Enn.