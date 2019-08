De Sekten-Leader hat sengen Unhänger den Optrag ginn, Mënschen aus der Hollywood-High-Society ëmzebréngen.

Helter Skelter, fräi iwwersat: Hals iwwer Kapp, ruckzuck, wëll duercherneen. Sou heescht ee Beatles-Song dee vum Charles Manson mëssbraucht gouf, fir seng „Helter Skelter-Theorie“: Apokalyptesch Visiounen an eng Prophezeiung vun engem Rassekrich, an deem Schwaarzer a Räicher (vun him Schwäin genannt) sollten eliminéiert ginn.

Charles Manson: Eng barbaresch Mord-Serie

Den Charles Manson, e bekannte Museker a manipulative Mënschefänkert, deen an de spéide 60er Joeren eng „Family“ ronderëm sech opgebaut huet. Ëm déi 100, virun allem jonk Männer a Fraen, huet hie mat Hëllef vun Drogen awer och psychescher a sexueller Ofhängegkeet lackelen an u sech banne kënnen.

© AFP

Hie selwer huet sech als Satan a Jesus veréiere gelooss, a well déi vun him virausgesoten Onrouen a Form vun engem Rassekrich net komm sinn, huet de Manson gemengt, et misst een „deenen domme Schwaarze weisen, wéi ee Wäisser ëmbréngt“. Am Viséier hat en d'High Society vun Hollywood a Belair. Mat gezielten Attacken op déi Gesellschaft sollt dee vun him erhoffte Krich tëscht Wäissen an Afroamerikaner ausgeléist ginn.

Esou koum et an der Nuecht vum 8. op den 9. August zu engem grausame Massemord an engem Haus um Cielo Drive am Luxusvéierel Beverly Hills. Eng Villa, déi de Regisseur Roman Polanski mat senger Fra Sharon Tate fir kuerz Zäit gelount hat, an an der virdrun de Musekproduzent Terry Melcher gewunnt hat. Déi Persoun, bei där den Charles Manson ouni Succès probéiert hat, als Sänger a Komponist eng Plack opzehuelen.

© AFP

De Polanski selwer war deen Owend zu London, seng Fra Tate, am 9. Mount schwanger, koum mat 3 Frënn aus engem Restaurant zeréck an d'Haus. Géint Hallefnuecht si 4 Membere vun der Manson Family an d'Haus agedrongen an hunn d'Sharon Tate an hir Frënn op bestialesch Manéier mat Messeren ëmbruecht.

An der Nuecht drop koum et zu engem weidere Mord, an zwar un de Geschäftsleit Leno a Rosemary La Bianca. Mam Blutt vun den Affer goufen a béiden Haiser Messagen un de Maueren hannerlooss: Pigs, Death to Pigs, War, Rise, Helter Skelter.

Am Oktober 1969 konnten eng Partie Membere vun der Manson-Family festgeholl ginn, dorënner och den Charles Manson selwer. D'Mäerder an och hien, deen den Optrag ginn hat, goufen 1970 zum Doud veruerteelt, mam Ofschafe vun der Doudesstrof a Kalifornien 1972 goufen d'Uerteeler a liewenslaange Prisong ëmgewandelt.

Den 19. November 2017 ass de Charles Manson zu Bakersfield a Kalifornien gestuerwen.

Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder"]