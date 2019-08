22 Mënsche waren ëmkomm, wéi den 21 Joer jonken Täter an engem Akafszenter ëm sech geschoss hat.

Hie wollt Juegd op Mexikaner maachen. Dat soll den 21 Joer ale Mann de Polizisten no senger Dot erkläert hunn. De leschte Samschden hat den Täter zu El Paso am Texas an engem Akafszenter ëm sech geschoss huet. Dobäi koumen 22 Mënschen ëm d'Liewen. Scho kuerz no der Dot waren d'Beamten vun engem rassistesche Motiv ausgaang.