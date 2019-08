Well et ze geféierlech war, goufen d'Aarbechten den 25. Juli op Äis geluecht.

D'Aarbechten un der Notre Dame de Paris solle nees ulafen. Dat huet e Freideg d'Prefektur vun der Ile de France annoncéiert, nodeems d'Renovatiounsaarbechten de 25. Juli op Äis geluecht goufen, dat well d'Bläi-Belaaschtung an der Kathedrale ze héich war. Duerch d'Feier de 15. Abrëll waren den Daach an de spatzen Tuerm vum Gebai an e Coup gefall. Dobäi waren Tonne vun gëftegem Bläi geschmolt a fräigesat ginn. Eng Gefor fir d'Awunner, déi ëm d'Kathedrale liewen. Elo soll awer mam Nees-Opbau vun der Kathedrale den 19. August weider gefuer ginn.