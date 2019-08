Dës Demonstratioun par conter gouf autoriséiert. Bei enger net autoriséierter Demo sinn déi leschte Woch 2.400 Leit festgeholl ginn.

Och ouni hir Leader-Figuren, wëllen zu Moskau nees honnerte russesch Regierungskritiker fir fräi Kommunalwalen demonstréieren, dat ouni de bekannte Kreml-Kritiker Navalny. Dee muss 30 Deeg laang an de Prisong, well hien zu enger net autoriséierter Protestaktioun opgeruff hat. D'Demonstratioun um Samschdeg gouf vun uewen accordéiert, aneschters wéi d'Manifestatiounen déi leschte Wochen, wou iwwert 2.400 Demonstrante festgeholl goufen. D'USA an d'EU haten d'Aart a Weis, wéi d'Polizisten géint d'Aktivisten virgaange sinn, massiv kritiséiert.