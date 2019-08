Washington ass zesumme mat Seoul am gaangen, ee gemeinsamt Militärmanöver ofzehalen, wéi all Joer ëm dës Zäit.

Nordkorea soll nees zwou Kuerzstreckerakéite vu senger Ostküst ofgeschoss hunn, dat melle südkoreanesch Medien. Et wier de 5. Test bannent nëmmen 2 Wochen.

Dëst d'Kéier wieren d'Rakéite no ronn 400 Kilometer an dat japanescht Mier gefall. Dat obschonns UN-Resolutiounen esou Tester verbueden hunn. Südkorea gesäit an de neiste Aktiounen eng Provokatioun an eng Menace.