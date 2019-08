Den US-Multimillionär, dee wéinst sexuellem Mëssbrauch vu Mannerjäregen ugeklot war, huet sech a senger Zell am Prisong d'Liewe geholl.

Dat mellen US-Medien. Déi genee Ëmstänn vu sengem Doud wieren awer nach onkloer.

Den Epstein hat viru Geriicht op „net schëlleg“ plädéiert. Him gouf reprochéiert, tëscht 2002 an 2005 a sengen Haiser zu New York an a Florida, Dosende mannerjäreg Meedercher mëssbraucht an zur Prostitutioun ugestëft ze hunn.

Leschte Mount war hie schonn eng Kéier, hallef vu sech a mat Blessuren um Genéck, a senger Zell fonnt ginn.

Den US-Justizminister William Barr huet elo eng Enquête zu de geneeën Ëmstänn vum Epstein sengem Doud ordonnéiert. An engem Communiqué seet sech de Barr schockéiert iwwert de Suizid vum Inculpéierten. Dem Epstein säin Doud géif eng Rei Froen opwerfen, déi elo misste beäntwert ginn. Nieft der Enquête vum FBI huet de Barr och eng intern Enquête vum Ministère ordonnéiert.

Wéi d'New York Times schreift, wier den Epstein net speziell observéiert ginn, wéinst der Gefor vun engem Selbstmord. An dobäi war hie schonn eng Kéier mat Verletzungen um Hals a senger Zell fonnt ginn. Och deemools hätt et eng Enquête ginn.