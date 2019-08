Eleng 18 Mënsche si bei engem massiven Äerdrutsch ëm d'Liewe komm, wéi déi chinesesch Fernsehchaîne CCTV erkläert huet.

Mam Taifun "Lekima" sinn enorm Waassermasse vun uewen erof komm, esou datt op Plazen de Buedem opgeweecht gouf. Un der Küst goufe meterhéich Welle gemellt a Wandvitesse vun ëm déi 187 Kilometer an der Stonn. Iwwert 110.000 Mënschen hu missten an Noutlogementer den Dag verbréngen. Am ganzen hunn iwwert eng Millioun Mënschen hir Haiser misste verloossen.