D'Police an Norwegen geet vun engem Terrorakt aus. E jonke Mann huet e Samschdeg an enger Moschee bei der Haaptstad Oslo ëm sech geschoss.

No engem Ugrëff op eng Moschee an Norwegen e Samschdeg den Owend, geet d'Police dovun aus, dass dëst eng versichten terroristesch Attack war. D'Enquête hätt erginn, dass den Täter rietsextrem Iwwerzeegungen hat, esou e Spriecher vun der Police.

De gebiertegen Norweger war e Samschdeg den Owend mat zwou Schroutflënten an enger Pistoul an eng Moschee bei Oslo gaangen an hat do ëm sech geschoss. Zu deem Zäitpunkt waren nëmmen dräi Leit an der Moschee. Een dovu konnt de Mann iwwerwältegen.

An der Wunneng vum Mann gouf dunn d'Läich vun enger Fra fonnt. A wéi enger Bezéiung hien zu där Fra stoung, ass bis ewell awer nach net gekläert.

De Mann soll sech kuerz viru senger Dot online positiv iwwert d'Attentater vu Christchurch an Neiséiland geäussert hunn. Dobäi ware jo 51 Persounen ëm d'Liewe komm.