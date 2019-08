Nodeems schonn e Samschdeg 4 Palestinenser bei Affrontementer mat israeleschen Zaldoten ëm d'Liewe komm sinn, gouf et elo nees een Doudegen.

Um Sonndeg ass ee weidere Palestinenser gestuerwen, wéi hien op Zaldoten geschoss huet. Wéi et vun der Arméi heescht, wier de Mann neutraliséiert ginn, wéi hie bei eng Barrière am Norde vun der Gazasträif komm ass, an do ugefaangen huet op si ze schéissen. Als Konsequenz vun dësem Virfall, huet déi israelesch Arméi ee Militärposten vun der Hamas an der selwechter Zon attackéiert.

Um Tempelbierg koum et iwwerdeems um Sonndeg zu Onrouen. Mosleme ware mat der Police unenee gerode a sinn dobäi blesséiert ginn. Den Tempelbierg gouf wéinst de Virfäll zougemaach.