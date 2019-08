No der Rettung stellt sech awer d'Fro, wouhi mat de Leit, well Italien a Malta loosse keng Schëffer mat Flüchtlingen u Bord u Land.

E Rettungsschëff vun der Hëllefsorganisatioun „SOS Méditerranée“ a „Médécins sans frontières“ huet weider Migranten am Mëttelmier gerett. Beim drëtten Asaz bannent dräi Deeg wieren 81 Leit vun engem Schlauchboot opgeholl ginn, heescht et um Sonndeg vu Médecins sans frontières op Twitter. Alles an allem wieren elo 251 Leit u Bord vun der „Ocean Viking“.

E Freideg an e Samschdeg hat d'Ocean Viking bannent zwee Asätz schonn eng 170 Leit a Sécherheet bruecht.

Elo stellt sech awer d'Fro, wou d'Schëff mat de Migrante soll hifueren. Italien a Malta spären hir Häfen nach ëmmer fir d'Schëffer mat Flüchtlinge vun den Hëllefsorganisatiounen.