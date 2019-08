De Mëtteg kommen d'Fraktiounscheffen vum Senat fir Berodunge beieneen. Dës Gespréicher sinn decisiv wat méiglech Neiwale betreffen.

D'Presidentin vum Senat, Elisabetta Casellati leet de Fraktiounscheffen eng Propos op den Dësch, wéini d'Senateuren nees mat hirer Aarbecht sollen ufänken.

D'Lega Nord vum Inneminister Matteo Salvini fuerdert, dass et zu engem Mësstrauensvotte géint de Premier Giuseppe Conte kënnt. Allerdéngs sinn d'Parlamentarier den Ament an der Summervakanz. Sollt de Senat säi Mësstrauen ausschwätzen, misst de Conte säi Récktrëtt areechen. De President Mattarella muss dee Moment entscheeden, ob d'Parlament opgeléist gëtt.

De fréieren italienesche Premier Matteo Renzi huet fir d'Formatioun vun enger Iwwergangsregierung aus Technokraten plaidéiert. Op déi Manéier sollen Neiwalen an enger éischter Phase evitéiert ginn. De Sozialdemokrat huet sech dofir ausgeschwat, dass ee breede Spektrum vu Parteien sou eng Regierung aus Experten sollten ënnerstëtzen.

En anere fréieren italienesche Premier, den Enrico Letta, weist sech extrem besuergt iwwer de politesche Chaos a sengem Land. De Sozialdemokrat, dee vun Abrëll 2013 bis Februar 2014 Premier war, huet e Sonndeg an engem Interview virdru gewarnt, dass de Matteo Salvini wa méiglech kéint Italien aus der EU féieren. D'Regierungskoalitioun aus Lega a Fënnef-Stäre-Beweegung wier vun Ufank u condamnéiert gewiescht, sou den Enrico Letta. D'Koalitioun hätt keng Chance gehat, well déi zwou Parteien net kompatibel wieren. De Salvini wier ee groussen Opportunist, deen elo probéiert säin Notzen aus dëser Kris ze zéien. Dee fréieren italienesche Premier geet dovun aus, dass et zu Neiwalen kënnt. Ee Remaniement vun der Regierung, ouni dem Salvini seng Lega Nord, hält den Enrico Letta iwwerdeems fir onwahrscheinlech.