Tragesche Bilan no engem Feier an enger Crèche am US Bundesstaat Pennsylvania. 5 Kanner sinn ëm d'Liewe komm, eng Fra gouf schwéier blesséiert.

Wéi lokal Medie mellen, konnte 7 Persounen, dorënner 5 Kanner aus der Flame gerett ginn. Wéi al déi betraffe Kanner waren, ass nach net gewosst. Och iwwert d'Brandursaach ginn et nach keng konkret Informatiounen. Gewosst ass just, dass 4 vun deene 5 Kanner déi gestuerwe sinn, Geschwëster sinn. Si waren tëscht 10 Méint a 7 Joer al. D'Pompjeeë schwätze vun enger schrecklecher Tragedie, déi eventuell duerch een elektreschen Defekt kéint ausgeléist gi sinn. An dëser Crèche, déi an engem Privathaus ënnerbruecht ass, kënnen d'Kanner och iwwert d'Nuecht bleiwen. Si gi vun enger Dagesmamm betreit, déi sech och Nuets ëm d'Kanner këmmert, wann d'Eltere musse schaffen. D'Fra selwer soll och schwéier blesséiert gi sinn.