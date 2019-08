Am Guatemala huet de rietskonservative Politiker Alejandro Giammattei d'Presidentschaftswalen gewonnen. Dat huet d'Walkommissioun accordéiert.

De jéngsten Zuelen no koum de Giammattei op knapp 60 Prozent vun de Stëmmen. De Politiker sot, et wier him eng enorm Éier President vum Land ze sinn. Seng Konkurrentin, d'sozialdemokratesch Politikerin Torres ass op ronn 40 Prozent vun de Stëmme komm.

Béid Kandidaten hunn am Walkampf ugekënnegt gehat, datt si sech fir méi Sécherheet am zentralamerikanesche Land géifen asetzen. Allen zwee hu se dat ëmstriddent Migratiounsofkommes mat den USA refuséiert, wat vum viregte President decidéiert gouf. Dëst mécht aus Guatemala e sécheren Drëttstaat, dat heescht, datt Migranten, déi um Wee an d'USA duerch Guatemala kommen an Zukunft do Protektioun ufroe mussen a vun den USA och dohin zréckgewise ginn.