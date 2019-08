Op en Neits huele Rettungsschëffer Flüchtlingen um Mëttelmier op an op en Neits bleiwen d'Häfen zou.

Alles an allem si ronn 400 Migranten aktuell op Schëffer vun ONGen. D'Situatioun u Bord gëtt wéi et schéngt ëmmer méi schlëmm. D'Rettungsschëff "Ocean Viking" huet eegenen Aussoen no 250 Flüchtlingen u Bord. Onkloer ass allerdéngs, ob d'Schëff weider an der Rettungszon viru Libyen bleift oder sech op de Wee an Europa mécht. Italien a Malta hunn hei Häfen fir Flüchtlingsschëffer zou gemaach.

Weider ongewëss ass och d'Zukunft vun de ronn 160 Migranten, déi u Bord vun der "Open Arms" sinn.