E Méindeg huet d'Regierung matgedeelt, dass vu September 2021 un den nationalen Handel vun Elfebeen a jeeweileg Produiten am Land komplett verbuede gëtt.

Bei engem Verstouss riskéiert een eng Geld- oder souguer eng Prisongsstrof. Den internationalen Handel vun Elfebeen gouf schonn 1990 verbueden, mä d'Material konnt een nach ëmmer a Singapur selwer kafen a verkafen, wann een noweise konnt, dass et virun 1990 importéiert ginn ass.

Händler, déi bis den 1. September 2021 nach Elfebeen hunn, kënnen dat halen oder un zoustänneg Institutiounen spenden, just verkafen duerfe si et net méi.

D'Unzuel vun afrikaneschen Elefanten ass tëscht de 50er an den 80er vun e puer Milliounen op nëmme méi 600.000 gefall. Dowéinst huet d'Regierung decidéiert hir Gesetzer, déi den Handel vu wëllen Déieren an hire Produiten ugeet, ze verschäerfen.

An deem Kader huet si am Juli déi gréisste Saisie vun illegalem Elfebeen duerchgefouert, wou ronn 9 Tonnen u Stousszänn vun 300 Elefanten am Wäert vun 12.9 Milliounen Dollar zesummekomm solle sinn. D'Charge gouf an engem Camion aus dem Kongo fonnt, deen iwwer Singapur an de Vietnam fuere sollt.