Am mysteriéise Fall vun dräi Doudegen zu Passau duerch Feiler aus enger "Armbrust" goufen um Méindeg weider Detailer bekannt.

D'Theorie vun engem Suicide am Kader vun engem Sekten-Ritual schéngt sech ze bestätegen: D'Ermëttler ginn nämlech dovunner aus, datt d'"Affer" virum déidlechen "Armbrust"-Schoss mat K.O.-Drëpse betäubt goufen. Dëst geet vum Spriecher vum Parquet zu Passau e Méindeg ervir.

Viru ronn dräi Méint hat eng 30 Joer al Fra am sougenannten "Passauer Armbrust-Fall", d'éischt eng 53 Joer al Fra an een 33 Joer ale Mann an duerno sech selwer an enger Auberge a Bayern mat der mëttelalterlecher Waff ëmbruecht. Wéi elo aus dem Ofschlossbericht vun der Passauer Police ervirgeet, soll déi 30-järeg Fra dës Doten am Accord vun den zwee "Affer" ëmgesat hunn.

Wéi et weider heescht, wieren déi dräi doudeg Persoune Membere vun enger Zort Glawensgemeinschaft gewiescht, fir déi mysteriéis Doten dozou géife gehéieren. Deemno gouf de Schoss mat der "Armbrust" wéi et schéngt akribesch virbereet a schliisslech ufangs Mee ausgeféiert.