Wéinst schroe Monsun-Wiedere sinn am Südweste vun Indien an de leschten Deeg 190 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Si sinn an iwwerschwemmte Gebidder erdronk, goufe vun Waassermasse matgerappt an ënner Gebaier, déi agestierzt sinn, begruewen. E puer Honnertdausend Mënsche sinn an de leschten Deeg virun den Iwwerschwemmunge geflücht, vill hunn hir Haiser och verluer.

Och am Myanmar hunn op d’mannst 52 Mënschen d’Monsun-Wieder net iwwerlieft, dat wéinst engem Äerdrutsch. Et gëtt nach ëmmer no Iwwerliew190ende gesicht.

D'Monsunzäit dauert a Südasien gewéinlech bis September. De Reen ass fir d'Landwirtschaft zwar liewenswichteg, riicht allerdéngs och ëmmer erëm gréisser Schied un.