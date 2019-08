Wéi déi zoustänneg Prefekture matdeelt, war d'Schëff e Méindeg de Mëtteg, ronn 800 Meter virun der Küst vun Agon-Coutainville, an der Manche gekentert.

D'Kanner wieren an der Kabinne agespaart gewiescht. Och dräi Erwuessener waren u Bord, mellt France Info. Déi sechs Passagéier goufen u Land bruecht a medezinesch betreit. Allerdéngs hätten déi dräi Kanner am Alter vu 7 an 11 Joer een Häerzstëllstand gehat. Si konnten net méi reaniméiert ginn. Dat melle franséisch Medien a beruffe sech op d'Pompjeeën.

Bei deenen 3 Erwuessenen huet et sech ëm d'Eltere vun de Kanner gehandelt. Si goufe liicht verwonnt. Firwat sech d'Boot op eemol gedréint huet, muss nach gekläert ginn. Et gëtt spekuléiert, dass de Motor eng Panne hat.