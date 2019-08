An den USA gëtt et an Zukunft nach méi schwéier eng sougenannte Green Card, deemno eng Openthaltsgeneemegung ze kréien.

Déi amerikanesch Regierung huet d'Konditioune verschäerft. Sou kënnen déi zoustänneg Autoritéiten an Zukunft sou eng Demande refuséieren, wann déi betraffe Persoun op staatlech Hëllefen ugewisen ass. Dobäi geet et ënnert anerem ëm Liewensmëttelhëllefen, Wunngeld oder verschidde Prestatiounen bei de Krankeversécherungen. Déi nei Reegelunge solle Mëtt Oktober a Kraaft trieden. Et gëllt als wahrscheinlech, dass géint dëse Schrëtt geklot gëtt.